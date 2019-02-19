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Группа Queen выступит на церемонии вручения Оскаров

09:56, 19 февраля 2019
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

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Об этом американская академия кинематографических искусств и наук сообщила в "Твиттере".

В сообщении члены академии поприветствовали вокалиста Адама Ламберта и группу Queen, которые выйдут на сцену во время торжества. "Это происходит в действительности или это всего лишь фантазия?" - говорится в сообщении.

Ранее были названы все номинанты на кинопремию "Оскар-2019". Картина "Богемная рапсодия" о группе Queen и ее вокалисте Фредди Меркьюри претендует на пять наград, в том числе в категории "Лучший фильм".

Церемония вручения "Оскара" в этом году состоится 24 февраля и впервые за 30 лет будет проходить без ведущего. Вручать статуетки будут актеры "Игры престолов" Джейсон Момоа и Эмилия Кларк.

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Теги: #Оскар#группа Queen