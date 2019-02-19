Группа Queen выступит на церемонии вручения Оскаров

Церемония вручения премии в этом году состоится 24 февраля.

Британская рок-группа Queen выступит на церемонии вручения премии "Оскар-2019".

Читайте такжеОскар 2019: названы претенденты на самую престижную кинопремию (видео)

Об этом американская академия кинематографических искусств и наук сообщила в "Твиттере".

В сообщении члены академии поприветствовали вокалиста Адама Ламберта и группу Queen, которые выйдут на сцену во время торжества. "Это происходит в действительности или это всего лишь фантазия?" - говорится в сообщении.

Ранее были названы все номинанты на кинопремию "Оскар-2019". Картина "Богемная рапсодия" о группе Queen и ее вокалисте Фредди Меркьюри претендует на пять наград, в том числе в категории "Лучший фильм".

Церемония вручения "Оскара" в этом году состоится 24 февраля и впервые за 30 лет будет проходить без ведущего. Вручать статуетки будут актеры "Игры престолов" Джейсон Момоа и Эмилия Кларк.