"Слишком много ткани прикрывает грудь": Ким Кардашьян шокировала публику откровенным платьем

Помимо откровенного верха, платье имеет высокий разрез на юбке, который эффектно оголяет ногу Ким Кардашьян.

Известная светская львица и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян пришла на церемонию награждения Hollywood Beauty Awards 2019 в откровенном платье.

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Фото Ким Кардашьян в платье Thierry Mugler, которое прикрывает грудь лишь парой полосок появилось в Instagram-аккаунте ее стилиста-парикмахера Криса Эпплтона.

Стоит отметить, что выбранному Ким Кардашьян платью без малого 20 лет - впервые французский дизайнер Тьерри Мюглер представил наряд черного цвета в весенней коллекции 1998 года.

Помимо откровенного верха, платье имеет высокий разрез на юбке, который эффектно оголяет ногу Ким Кардашьян. А браслеты на руках подобраны таким образом, чтобы повторяли дизайн верхней части платья.

Некоторые поклонники Ким Кардашьян в социальных сетях отметили, что это платье рассчитано на девушку с менее выдающимися формами, как у Ким Кардашьян. "Она надела это платье, чтобы поклонникам было о чем посплетничать. Если ты действительно красива, тебе не нужно раздеваться, доказывая это. Оставь это для спальни", - отмечают пользователи соцсети.

Не обошлось и без критических комментариев: "Все еще пытается шокировать нас, но мы уже видели такое много раз! Это все, что она может предложить как знаменитость, и то, благодаря чему она ею стала".

Хотя многие были в восторге от выбранного наряда, который едва прикрывает грудь.

"У Ким Кардашьян красивая грудь, и она любит ею хвастаться! В этом нет ничего плохого. Моя единственная претензия: слишком много ткани прикрывает грудь", - пошутили авторы поста в аккаунте cocoperezinsta.

Hollywood Beauty Awards - церемония награждения выдающихся деятелей бьюти-индустрии в кино, музыке и на телевидении, а также стилистов, одевающих знаменитостей для красной ковровой дорожки, и фотографов, документирующих светские события. Премия основана американской журналисткой Мишель Элизабет и проходит ежегодно с 2014 года.

Ранее УНИАН сообщал, что известная светская львица и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян вместе с мужем рэпером Канье Уэстом и детьми снялись для рождественской фотосессии.