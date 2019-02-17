Мать Децла назвала причину смерти сына
05:21, 17 февраля 2019Мир
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За последние полгода Кирилл Толмацкий записал два альбома.
В крови Децла в момент смерти не было запрещенных вещест / Facebook - Александр Толмацкий
Причиной смерти известного рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) стали нагрузки, вызванные большим объемом работ.
Как рассказала Ирина Толмацкая, мать Децла, за последние полгода рэпер записал два альбома.
"[Причина смерти] — перенагрузки. Он много работал. Он записал за последние полгода два альбома. Как-то жаловался, что болит рука, нога", — сообщила Толмацкая в эфире Первого канала.
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Она также подчеркнула, что предложила сыну сходить к врачу, но он счел симптомы невралгией из-за большого количества работы.
По словам Толмацкой, судмедэкспертиза показала, что в крови Децла в момент смерти не было запрещенных веществ или алкоголя, которые могли привести к остановке сердца.
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