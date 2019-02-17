Мать Децла назвала причину смерти сына

За последние полгода Кирилл Толмацкий записал два альбома.

Причиной смерти известного рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) стали нагрузки, вызванные большим объемом работ.

Как рассказала Ирина Толмацкая, мать Децла, за последние полгода рэпер записал два альбома.

"[Причина смерти] — перенагрузки. Он много работал. Он записал за последние полгода два альбома. Как-то жаловался, что болит рука, нога", — сообщила Толмацкая в эфире Первого канала.

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Она также подчеркнула, что предложила сыну сходить к врачу, но он счел симптомы невралгией из-за большого количества работы.

По словам Толмацкой, судмедэкспертиза показала, что в крови Децла в момент смерти не было запрещенных веществ или алкоголя, которые могли привести к остановке сердца.