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Названы лауреаты Берлинале

21:56, 16 февраля 2019
Мир
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Навад Лапид \ REUTERS

Завершается 69-й Берлинский кинофестиваль. Главную награду кинофестиваля  - «Золотого медведя» как лучший фильм удостоена картина «Синонимы» (Synonyms) Надава Лапида.

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Кроме этого, «Серебряных медведей» получили как лучший режиссер немка Ангела Шанелек за фильм «Я была дома, но» (I Was at Home, But), как лучшая актриса китаянка Юн Мэй и лучший актер китаец Ван Цзинчунь за роли в фильме «Прощай, мой сын» (So Long, My Son).

«Синонимы» - история о молодом израильтянине, который надеется во Франции сбежать от себя и своей национальности. В этом ему помогает франко-израильский словарь. Фильм отчасти автобиографический, потому что первые 25 лет своей жизни  Лапид считал, что случайно родился в Израиле, а на самом деле он - француз.

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Теги: #награды#Берлинале