Названы лауреаты Берлинале

«Золотого медведя» как лучший фильм удостоена картина «Синонимы» (Synonyms) Надава Лапида.

Завершается 69-й Берлинский кинофестиваль. Главную награду кинофестиваля - «Золотого медведя» как лучший фильм удостоена картина «Синонимы» (Synonyms) Надава Лапида.

Читайте такжеНа Берлинале прошла акция в поддержку Сенцова

Кроме этого, «Серебряных медведей» получили как лучший режиссер немка Ангела Шанелек за фильм «Я была дома, но» (I Was at Home, But), как лучшая актриса китаянка Юн Мэй и лучший актер китаец Ван Цзинчунь за роли в фильме «Прощай, мой сын» (So Long, My Son).

«Синонимы» - история о молодом израильтянине, который надеется во Франции сбежать от себя и своей национальности. В этом ему помогает франко-израильский словарь. Фильм отчасти автобиографический, потому что первые 25 лет своей жизни Лапид считал, что случайно родился в Израиле, а на самом деле он - француз.