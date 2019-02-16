Умер актер Бруно Ганц

О причинах смерти актера пока ничего не известно.

Швейцарский актер Бруно Ганц умер в возрасте 77 лет.

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Как сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, актер умер в ночь на 16 февраля своем доме в Цюрихе.

О причинах смерти газета не сообщила, передает kommersant.

Бруно Ганц родился 22 марта 1941 года в Цюрихе. Впервые снялся в кино в 19 лет в 1960 году. Широкую известность он получил в 1970-1980 годах, снявшись в таких фильмах как «Небо над Берлином» Вима Вендерса, в котором он сыграл ангела, а также поздние фильмы с участием Бруно Ганца в главной роли: «Хлеб и тюльпаны», «Бункер», в котором он сыграл Адольфа Гитлера. Последней его картиной стал «Дом, который построил Джек» Ларса фон Триера.

С 1996 года Ганцу принадлежало Кольцо Иффланда (кольцо с портретом немецкого драматурга и актера Августа Вильгельма Иффланда, его обладатель имеет право передать лучшему, по своему мнению, немецкоговорящему актеру).