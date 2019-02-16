Подробности стрельбы в США: сотрудник компании убил пять человек, его застрелили

Стрельба произошла в здании компании Henry Pratt, которая производит клапаны для водопроводных труб.

Пять человек погибли и еще несколько получили ранения после того, как вооруженный мужчина открыл стрельбу в складском помещении в американском штате Иллинойс.

Нападавший также убит, сообщил представитель полиции. Он добавил, что пять офицеров получили огнестрельные ранения, передает Би-Би-Си.

Стрельба произошла в здании компании Henry Pratt, которая производит клапаны для водопроводных труб.

Полиция назвала имя стрелявшего - Гэри Мартин, 45 лет, он был сотрудником компании. Его мотивы пока не известны.

Нападение произошло в индустриальном парке в городе Аврора примерно в 65 километрах от Чикаго. Это случилось на следующий день после первой годовщины стрельбы в школе в Паркленде (штат Флорида), где в 2018 году погибли 17 человек.

Читайте такжеВ Чикаго в результате стрельбы погибли два человека, еще пять ранены

Полиция сообщила о стрельбе в Авроре около 14:00 по местному времени, затем было объявлено, что подозреваемый в стрельбе задержан, но в итоге полицейские заявили о том, что он застрелен.

Один из свидетелей, который работает на заводе, рассказал, что узнал в нападавшем своего коллегу. По его словам, в руках у стрелявшего был пистолет с лазерным прицелом. Власти пока не подтвердили это.

По указанию шерифа во время стрельбы детей перестали выпускать из окрестных школ.

Президент США Дональд Трамп написал в "Твиттере": "Отличная работа правоохранительных органов в Авроре, Иллинойс. Искренние соболезнования жертвам и их семьям. Америка с вами!"

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в городе Аврора в пятницу, 15 февраля, четверо полицейских получили ранения, подозреваемый в стрельбе задержан.