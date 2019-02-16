Трамп подписал пакет законов, которые предусмотривают $445 миллионов для Украины

Совокупный объем средств для помощи Украине в 2019 бюджетном году составляет почти 695,7 миллиона долларов.

Президент США Дональд Трамп подписал одобренный Конгрессом пакет законодательных актов, который существенно увеличивает помощь Украине на этот год.

Об этом сообщает посольство Украины в США на странице в Facebook.

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Пакет включает "Закон относительно ассигнований Государственного департамента зарубежных операций и смежных программ на 2019 финансовый год". Смета помощи Украине по этому Закону увеличена и утверждена в объеме 445,7 миллиона долларов.

Большую часть дополнительных средств будет направлено на увеличение до 115 миллионов долларов расходов для предоставления военно-технической поддержки Украине по программе "Международное военное финансирование".

Совокупный объем средств для помощи Украине в 2019 бюджетном году с учетом 250 миллионов долларов, ранее выделенных Пентагону на указанные цели, составляет почти 695,7 миллиона долларов.

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп в пятницу, 15 февраля, подписал правительственный бюджет США.