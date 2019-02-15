Столтенберг: НАТО готовится к миру с большим количеством ядерных ракет РФ в Европе

В Альянсе подчеркнули, что президент Российской Федерации Владимир Путин еще в 2007 году заявил о намерении выйти из ядерного договора.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг подчеркивает, что в Альянсе готовятся к размещению Россией в Европе большего количества ядерных ракет.

Об этом Столтенберг заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Он отметил, что благодаря режиму контроля на протяжении десятков лет удалось значительно уменьшить количество ядерного вооружения.

"В начале 1990-х Соединенные Штаты и Советский Союз развернули 12 тысяч стратегических ядерных боеголовок большого радиуса действия. Сегодня существует ограничение в 1 тысяча 550 боеголовок для каждой страны. Также было почти 3 тысячи ядерных вооружений малой дальности в Европе. Благодаря Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) все эти ракеты были запрещены, и их количество сократилось до нуля. Но сейчас весь режим контроля над вооружениями оказался под угрозой", - напомнил Столтенберг.

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"Россия в нарушение договора разместила несколько батальонов с новыми ракетными системами SSC-8 ("Новатор 9М729"). Эти ракеты мобильны, их легко скрыть и содержат ядерный потенциал. Они могут достичь европейских городов и, в частности Мюнхена, почти без предупреждения. Они устанавливают меньший порог для применения ядерных вооружений в конфликте", - заявил он.

При этом Столтенберг нпомнил, что в 2007 году президент Российской Федерации Владимир Путин на Мюнхенской конференции по безопасности впервые выразил желание, чтобы Россия вышла из ракетного договора.

"Договор, который соблюдается только одной стороной, не обеспечит нашу безопасность. Тогда это просто листок бумаги. Именно поэтому, при полной поддержке союзников, Соединенные Штаты объявили о намерении выйти из договора. Это произойдет через шесть месяцев. Поэтому Россия еще имеет окно возможностей вернуться к соблюдению договора. Мы призываем Россию воспользоваться этой возможностью", - отметил генеральный секретарь НАТО.

Также он добавил, что НАТО призывает Россию уничтожить ее ракеты средней и малой дальности, что должно быть подтверждено независимой проверкой.

"Мы хотим, чтобы Россия вернулась к соблюдению договора, но мы также готовимся к миру без Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности и к миру с большим количеством российских ракет в Европе. НАТО уже начало эту работу, но я не буду прогнозировать результаты", - подчеркнул он.

При этом Столтенберг сказал, что страны НАТО будут сохранять единство и взвешенность, но не размещать новые ядерные вооружения наземного базирования в Европе.

Как сообщал УНИАН, 4 декабря 2018 года госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США выдвинули России 60-дневный ультиматум на восстановление выполнения ДРСМД. По его словам, среди различных нарушений, которые Россия осуществляла в течение многих лет, - разработка и испытания с середины 2000-х годов новой ракетной системы РФ "Новатор 9М729", которая позволяет запускать крылатые ракеты на большие расстояния, которые запрещены договором. В Соединенных Штатах пришли к выводу, что Россия существенно нарушает этот договор, и решили приостановить свои обязательства по ДРСМД как средство защиты в ответ на действия РФ.

После того, как истек срок ультиматума, президент США Дональд Трамп заявил, что не допустит, чтобы ядерный потенциал России превышал потенциал цивилизованного мира, и объявил, что 2 февраля США начинают шестимесячный период выхода из ДРСМД.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальной, и Москва также приостанавливает свое участие в договоре.

2 февраля Управление коммуникаций и прессы Минобороны Украины на информационный запрос УНИАН заявил, что РФ в 250 км от границы Украины развернула ракетную бригаду с 12 пусковыми установками комплексов "Искандер-М", ракеты которых могут иметь на вооружении ядерные боеголовки (дальность действия - до 500 километров).

Справка УНИАН. Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности между СССР и США был подписан 8 декабря 1987 года. Документ призван способствовать обороне США и их союзников в Европе и на Дальнем Востоке. Он запрещает США и России сохранять, производить и использовать крылатые ракеты наземного базирования с радиусом действия от 300 до 3 тысяч 400 миль.