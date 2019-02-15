Орландо Блум сделал предложение руки и сердца Кэти Перри в День святого Валентина - певица не отказала (фото)

Кэти Перри выходит замуж за Орландо Блума.

В День святого Валентина мужчины не только мило поздравляют с праздником своих любимых, но и совершают серьезные поступки. Как, к примеру, Орландо Блум. Актер сделал предложение возлюбленной - певице Кэти Перри, которая ответила согласием.

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Так, звездная пара помолвилась 14 февраля. О радостном событии сообщила Кэти Перри на своей странице в Instagram. Певица опубликовала фото, на котором позирует с кольцом на безымянном пальце, и подписала его: "Full Bloom".

Отметим, Орландо Блум и Кэти Перри начали встречаться в 2016 году, однако вкоре расстались. Пауза оказалась недолгой – возлюбленные осознали, что не могут жить друг без друга. Когда и где состоится свадьба звездной пары – пока не сообщается.