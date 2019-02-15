Модели Victoria's Secret отпраздновали День Валентина (фото)
11:53, 15 февраля 2019Мир
282 0
Самые популярные Instagram-звезды,ведущие активную жизнь в социальной сети, опубликовали фото и видео, на которых щеголяют своими роскошными подарками от любимых.
День святого Валентина: об элитных и неприлично дорогих подарках
В Украине День Валентина уже как несколько часов позади, а вот в США и всем западном полушарии праздник переходит в пылкую ночь.
Звезды Victoria's Secret уже поделились в социальной сети Instagram романтичными фотографиями с любимыми
Самые популярные Instagram-звезды,ведущие активную жизнь в социальной сети, опубликовали фото и видео, на которых щеголяют своими роскошными подарками от любимых.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter