Mobile Photography Awards: топ-10 лучших фото мира, снятых на мобильный телефон

Награду получила фотограф из Польши Доминика Кошовская, которая делала снимки на мобильный телефон Sony Xperia.

Как стало известно, победительница конкура – выпускница факультета графического дизайна Института информационных технологий города Катовице, а также факультета графики Академии изобразительных искусств в этом же городе.

Ее работы уже были представлены на десятках выставок по всему миру.

"У меня всегда есть телефон, поэтому, когда я замечаю интересную и любопытную ситуацию, я достаю телефон из кармана, и фотография готова. Из-за этого я очень ценю мобильную фотографию", - рассказала Доминика.

Победительница отметила, что любовь к фотографии привил ей дедушка, который поведал ей о секретах этого искусства.

Как сообщал УНИАН, в декабре журнал National Geographic определил снимки-победители ежегодного фотоконкурса National Geographic Photo Contest-2018.