Mobile Photography Awards: топ-10 лучших фото мира, снятых на мобильный телефон
Гран-при восьмого ежегодного конкурса Mobile Photography Awards получила фотограф из Польши Доминика Кошовская.
Читайте также"Новые киборги": в сети показали украинских защитников в окопах на передовой (фото)
Ее снимки сделаны на мобильный телефон Sony Xperia, передает bykvu.com. Награда, традиционно, досталась автору группы работ в таких категориях, как "Архитектурный дизайн", "Черно-белое фото", "Цифровое изображение", "Глаз мира", "Пейзаж", "Макро и детали", "Природа и жизнь", "Фотографии людей", "Фотожурналистика", "Портрет", "Силуэт", "Автопортрет", "Уличное фото", "Натюрморт", "Темнота", "Транспорт", "Путешествия", "Водные стихии".
Как стало известно, победительница конкура – выпускница факультета графического дизайна Института информационных технологий города Катовице, а также факультета графики Академии изобразительных искусств в этом же городе.
Ее работы уже были представлены на десятках выставок по всему миру.
"У меня всегда есть телефон, поэтому, когда я замечаю интересную и любопытную ситуацию, я достаю телефон из кармана, и фотография готова. Из-за этого я очень ценю мобильную фотографию", - рассказала Доминика.
Победительница отметила, что любовь к фотографии привил ей дедушка, который поведал ей о секретах этого искусства.
Как сообщал УНИАН, в декабре журнал National Geographic определил снимки-победители ежегодного фотоконкурса National Geographic Photo Contest-2018.