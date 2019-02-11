Ванесса Паради призналась в своей любви к Киеву (видео)

В своей композиции Ванесса поделилась со слушателем романтической историей.

Прошла церемония вручения французской ежегодной музыкальной премии Victoires de la musique.

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Во время вечера выступила одна из номинанток премии - Ванесса Паради с песней из своего нового альбома Les Sources - Kiev. Эту композицию певица написала сама.

В композиции Ванесса делится со слушателем романтической историей о том, как посреди заснеженного Киева лирическая героиня песни вспоминает горячие поцелуи своего возлюбленного, которые остались далеко позади, передает fakty.ua.

Как сообщал УНИАН, актриса и певица побывала в украинской столице в феврале 2016 года, когда снималась в фильме «Иней» литовского режиссера Шарунаса Бартаса.

Издание напоминает, что альбом Les Sources стал первой пластинкой Ванессы Паради со времен Love Songs (2013). В релиз вошло 12 треков.