Двойники Тины Кароль и "золотой голос" Нигерии: кто прошел в "Голос страны" после 4 эфира (видео)

В этой программе выступили участники из Нигерии, России и Беларуси. В четвертом эфире на сцене появилась участница с бандурой.

Состоялся четвертый отборочный эфир девятого сезона этапа Выборы вслепую, в ходе которого звездные тренеры пополнили свои команды. Напоминаем, что в этом сезоне звездными тренерами являются Тина Кароль, Потап, Monatik и Dan Balan.

Нововведение сезона – кнопка блок, которой можно заблокировать соперника и не дать возможность ему выбрать голос. В этом эфире кнопкой воспользовался Потап, заблокировав Тину Кароль.

Лидером нового эфира стал Монатик, выбрав пять голосов. Таким образом, в его в команде осталось 4 свободных места. Потап и Тина Кароль отобрали по два голоса. А Дан Балан – один голос. В командах этих трех тренеров осталось по 7 свободных мест.

В этой программе выступили участники из Нигерии, России и Беларуси. В четвертом эфире на сцене появилась участница с бандурой.

Как сообщал УНИАН, в третьем выпуске шоу "Голос страны" отметились солист мюзикла Notre Dame de Paris Украина, девушка в инвалидной коляске, учитель болгарского языка из Минска и бэк-вокалист Дана Балана.