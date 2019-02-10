Деньги от продажи венесуэльской нефти пойдут на счета российского "Газпромбанка"

Венесуэльская нефтяная госкомпания переводит свои счета в российский "Газпромбанк".

Венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA переводит счета своих совместных предприятий в российский "Газпромбанк".

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Об этом сообщает Meduza.io со ссылкой на неназванные источники и внутренний документ компании.

"В числе партнеров PDVSA - норвежская Equinor, американская Chevron и французская Total", - говорится в сообщении.

По данным издания, Венесуэла требует от партнеров формально определиться, продолжат ли они работу над совместными проектами.

Как сообщал УНИАН, PDVSA находится под американскими санкциями, которые были введены после обострения политического кризиса в Венесуэле.

В январе 2019 года Хуан Гуайдо - спикер парламента Венесуэлы, оппозиционного режиму Мадуро, - объявил себя исполняющим обязанности главы государства.

Гуайдо поддержали США и многие другие страны мира. Россия продолжает поддерживать режим Мадуро.