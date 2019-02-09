В Париже произошли столкновения на акции "желтых жилетов", одному из участников оторвало руку

Префектура полиции Парижа подтвердила, что во время столкновений тяжелое ранение в руку получил один из демонстрантов. Он сейчас в больнице.

Первые стычки произошли между участниками протестов "желтых жилетов" в Париже и правоохранителями, один из демонстрантов в ходе противостояния потерял руку.

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Об этом сообщает ЕвроПравда со ссылкой на Le Figaro. По данным медиков, мужчина потерял руку в противостоянии под зданием Национальной ассамблеи Франции (нижней палаты парламента). Как утверждают очевидцы, причиной тяжелой травмы стала граната, которую правоохранители бросили в толпу, пытаясь оттеснить протестующих, которые штурмовали ограду парламента.

Сообщается, что пострадавший – фотограф "желтых жилетов", который хотел отбросить гранату, которая прилетела в группу митингующих, однако она разорвалась в руке мужчины.

Префектура полиции Парижа подтвердила, что во время столкновений тяжелое ранение в руку получил один из демонстрантов. Он сейчас в больнице.

Кроме того, сообщается, что несколько манифестантов стали бросать в полицейских камни и бутылки, после чего сотрудники правоохранительных органов применили против них слезоточивый газ. Многие районы и гостиницы в районе движения митингующих находятся под охраной полиции.

Во Франции в субботу продолжается 13-я волна мобилизации "желтых жилетов". Первые столкновения в Париже были зафиксированы в 12.30 по местному времени. Полиция пыталась разогнать демонстрантов слезоточивым газом.