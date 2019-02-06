"Подонки и гады ответят за смерть!": в Москве попрощались с Децлом (видео)

Во время церемонии некоторые из присутствующих выступали с прощальным словом.

В Москве в среду, 6 февраля, около 13:00 (12:00 по киевскому времени) завершилась церемония прощания с музыкантом Кириллом Толмацким (Децлом). Во время нее в зале произошел скандал.

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Во время церемонии некоторые из присутствующих выступали с прощальным словом. После отца музыканта слово взял неизвестный мужчина. Он заявил, что некие "гады и подонки" ответят за смерть Децла, пишет "Страна".

"Мы никогда не смиримся, честное слово, 100%, мы никогда не смиримся, мы всегда это пронесем с собой. И эти люди, они ответят - я тебе стопудово говорю. Я знаю, что ты слышишь нас сейчас, в любом случае. Они за это ответят: подонки, гады. Гады и подонки!", - сказал мужчина.

После этого отец Кирилла Толмацкого Александр объявил, что выступавший - провокатор. Всех попросили удалиться из зала, где проходила траурная церемония.

Как сообщал УНИАН, Децл умер в ночь на 3 февраля, после выступления в ижевском клубе «Пош». Ему было всего 35 лет. Предварительной причиной смерти музыканта называют остановку сердца. Децл прославился в начале двухтысячных годов. Его дебютный альбом исполнителя «Кто? ты» (2000) входит в число самых продаваемых альбомов в РФ, с тиражом более миллиона экземпляров.