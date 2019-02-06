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Ножки-спички: исхудавшая Джоли поразила болезненным видом (фото)

14:21, 06 февраля 2019
Мир
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Пользователей сети очень удивил изможденный вид актрисы / Instagram redcarpetmood

Голливудская актриса Анджелина Джоли, пребывая в роли посла доброй воли ООН по делам беженцев, побывала в лагере мусульманских беженцев в Бангладеше. Актриса не изменила своему вкусу и в очередной раз облачилась во все черное.

При этом пользователей сети очень удивил изможденный вид актрисы. Ее ноги в черных брюках казались болезненно худыми, а руки чрезмерно тонкими. На запястьях актрисы отчетливо проступали вены.

Как сообщал УНИАН, Анджелина Джоли думает об уходе в политику. Актриса отметила, что, как показала работа в ООН, она может эффективно сотрудничать с правительствами и с военными, что открывает немало возможностей.

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Теги: #актриса#Джоли