За последние годы страны НАТО увеличили военные расходы на более чем $100 миллиардов – Трамп

Президент США заявил, что все страны-члены Альянса должны "платить справедливую долю" на оборону.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявляет, что за последние годы страны - члены Организации Североатлантического договора (НАТО) увеличили расходы на оборону на более чем 100 млрд долларов.

Об этом глава Белого дома сообщил во время второго ежегодного выступления с речью «О состоянии государства» (State of the Union) перед обеими палатами Конгресса США.

Читайте такжеТрамп о выводе войск из Сирии: великие державы не могут вести бесконечные войны

"За последние два года мы начали полностью восстанавливать армию Соединенных Штатов с помощью 700 миллиардов долларов в прошлом году и 716 миллиардов в этом году", - отметил Трамп.

Также он сказал, что Соединенные Штаты пытаются убедить другие страны "платить справедливую долю».

"На протяжении многих лет наши друзья по НАТО относились очень несправедливо к Соединенным Штатам, но теперь, за последние несколько лет, мы обеспечили более 100 миллиардов долларов увеличения на оборонные расходы от наших союзников по НАТО", - заявил Трамп.

Как сообщал УНИАН, на саммите НАТО в 2014 году в Ньюпорте (Уэльс) главы государств и правительств стран - членов Альянса согласились прекратить сокращение расходов на оборону и в течение 10 лет, до 2024 года, тратить на оборону не менее 2%.