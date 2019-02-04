Дракон, красные фонари и щедрые семейные застолья: как празднуют 4717-и Китайский Новый год (видео)

5 февраля в 23:03 по киевскому времени наступит 4717 Китайский Новый год. Он пройдет под знаком Желтой Земляной Свиньи.

Его празднование проходит 15 дней, то есть завершатся «новогодние каникулы» 20 февраля.

В Поднебесной этот праздник означает приход весны, пробуждение природы и начала посевных работ. Традиционный цвет праздника – красный, символизирующий защиту и борьбу со злыми силами. Поэтому китайцы в этот день наряжаются в красную одежду, и украшают этим цветом дома.

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Еще один непременный атрибут Китайского Нового года - это дракон. Он символизирует добро, мир и защищает от всего плохого.

В последний день празднований принято зажигать красные фонари и устраивать семейные застолья. В этот день на столе должен быть достаток, поскольку Свинья любит хорошенько поесть.

Но самое главное в этот день - хорошее настроение и позитивные мысли.