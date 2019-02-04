Super Bowl 2019: концерт звезд в перерыве Суперкубка назвали одним из худших в истории (видео)

Хедлайнером Суперкубка в этом году стала группа Maroon 5.

В ночь на 4 февраля в Атланте состоялось одно из важнейших событий в мире спорта и рекламы - игра за звание чемпиона Национальной футбольной лиги Super Bowl LIII. Читайте такжеСупербоул-2018: курьез с Пинк, яркое возвращение Джастина Тимберлейка и другие интересные моменты (фото, видео)

Из спортивного мероприятия Super Bowl давно превратился в грандиозное супершоу. Традиционно между таймами на поле можно увидеть выступления известнейших артистов планеты, которые превращают свои перфомансы в фееричные шоу.

Хедлайнером Суперкубка в этом году стала группа Maroon 5, которая выступала вместе с рэпером Трэвисом Скоттом и участником хип-хоп дуэта OutKast Big Boi.

Выступление музыкантов назвали одним из худших в истории Super Bowl. В частности, музыкальные критики и пользователи Сети в соцсетях и прессе раскритиковали шоу, назвав его «посредственным и шаблонным», пишет НВ.

Разгромной критике подвергся и голый торс вокалиста Maroon 5 Адама Левина. В Сети высмеяли полуобнаженного артиста, вспомнив скандальный инцидент на Super Bowl в 2004 году, когда Джастин Тимберлейк случайно обнажил грудь Джанет Джексон.

Как сообщал УНИАН, во время Суперкубка-2018 в скандал попала Пинк.