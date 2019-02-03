СМИ вспомнили, как Децл хотел инсценировать свою смерть в 35 лет

Музыкант признавался журналистам, что сценический образ породил предвзятое отношение к нему.

Российский репер Кирилл Толмацкий (Децл) несколько лет назад говорил, что хотел бы инсценировать свою смерть в 35 лет и «уехать жить на остров».

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Соответствующее заявление музыкант сделал в 2015 году, в интервью «Галерее Чижова».

В интервью музыкант признавался, что сценический образ породил предвзятое отношение к нему.

«Мне было достаточно сложно показать, какой я на самом деле. И я все время находился во внутреннем конфликте. Так происходила революция у меня в душе. Когда люди со мной встречались, они полностью меняли свое мнение обо мне. Но замечу, что до сих пор осталось предвзятое отношение: меня по прежнему представляют в балахоне, широких штанах и капюшоне. Мы все развиваемся, не надо оставаться на уровне 16-летнего на протяжении жизни», - отмечал Толмацкий.

Репер выражал интерес к изучению языков и планировал жить как можно дольше.

«Мир многогранен. Столько всего интересного происходит, что жизни на все не хватит. Поэтому я собираюсь прожить минимум 450 лет. Когда-то я хотел бы инсценировать свою смерть в 35 лет и уехать жить на остров. Осталось несколько лет – надо подумать над этой темой», - отмечал Децл.

Напомним, Децл умер в ночь на 3 февраля, после выступления в ижевском клубе «Пош». Ем у было всего 35 лет. Предварительной причиной смерти музыканта называют остановку сердца.

Децл прославился в начале двухтысячных годов. Его дебютный альбом исполнителя «Кто? ты» (2000) входит в число самых продаваемых альбомов в РФ, с тиражом более миллиона экземпляров.