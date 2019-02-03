"Я кормила всю страну": критик жестко разнес Пугачеву за ее аппетиты после возвращения на сцену

Соседов прокомментировал всплывший в сети официальный документ, в котором представители певицы просят госкомпанию "Вертолеты России" выделить ей внушительную сумму на концерт и сопутствующие мероприятия.

Российский музыкальный критик и экс-судья украинского проекта "Х-фактор" Сергей Соседов заявил, что легенда советской эстрады Алла Пугачева в связи с возвращением на сцену и концертом в Кремле удивляет своими непомерными финансовыми аппетитами.

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В комментарии URA.RU Соседов прокомментировал всплывший в сети официальный документ, в котором представители певицы просят госкомпанию "Вертолеты России" выделить ей внушительную сумму на концерт и сопутствующие мероприятия.

"Это высокомерное, корыстное использование своего имени. Такая хамская и циничная позиция: мне все должны, я кормила всю страну, мне недоплачивали в советское время. При том, что артисты в то время, и Пугачева в их числе, жили превосходно", - не скрывает возмущения критик.

По словам Соседова, организация и без финансовой помощи для Примадонны переживает не лучшие времена, поскольку урезает бюджет и сокращает сотрудников.

Как сообщали УНИАН, праздничный концерт, приуроченный к юбилею Аллы Пугачевой, обернулся настоящим скандалом, когда выяснилось, что на мероприятие государственная организация РФ выделила 40 миллионов рублей. Эксперты полагают, что такое спонсорство – прикрытие для коррупционной схемы.