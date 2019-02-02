Путин заявил о приостановке участия России в ракетном договоре

Он заявил, что это "зеркальный" ответ на заявление США.

Президент России Владимир Путин заявил о приостановке участия РФ в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Мы поступим следующим образом. Наш ответ будет зеркальным. Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают свое участие в договоре, и мы приостанавливаем", - заявил Путин на встрече с министрами обороны и иностранных дел Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым, передает ТАСС.

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Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп объявил, что 2 февраля США начнут шестимесячный период выхода из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Президент США заявил, что не допустит, чтобы ядерный потенциал России преобладал над потенциалом цивилизованного мира.

Справка УНИАН. Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности между СССР и США был подписан 8 декабря 1987 года. Документ призван содействовать обороне США и их союзников в Европе и на Дальнем Востоке. Он запрещает США и России хранить, производить и использовать крылатые ракеты наземного базирования с радиусом действия от 300 до 3 тысяч 400 миль.

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4 декабря 2018 года госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США выдвинули России 60-дневный ультиматум на возобновление исполнения ДРСМД. По его словам, среди разных нарушений, которые Россия осуществляла в течении многих лет, - разработка и испытания с середины 2000-х годов новой ракетной системы РФ "Новатор 9М729", которая позволяет запускать крылатые ракеты на чрезмерные расстояния, запрещенные договором.

В Соединенных Штатах пришли к выводу, что Россия существенно нарушает этот договор, и решили приостановить свои обязательства по ДРСМД как средство защиты в ответ на действия РФ. Госсекретарь Помпео заявлял, что если Россия не возобновит соблюдения положений данного соглашения, США начнут процесс выхода из договора.