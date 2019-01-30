Меган Маркл в нежном образе приехала в Национальный театр

На лице у герцогини очень естественный макияж, а волосы собраны в элегантную прическу.

Сегодня герцогиня Сассекская Меган прибыла в Национальный театр, который недавно взяла под свой патронаж.

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37-летняя герцогиня выбрала для нового появления на публике очень нежный образ, передает ТСН. На ней был костюм светлого оттенка Brandon Maxwell и любимые туфли-лодочки на завязках от Aquazzura, в руках она держит маленький белый клатч с золотым металлическим ободком от Carolina Herrera.

На лице у герцогини очень естественный макияж, а волосы собраны в элегантную прическу. Видно, что Меган довольна собой и тем, какой вид имеет сегодня. Кстати, даже ее беременный живот в этом наряде не такой большой, как казалось ранее.

Отметим, в этом году королева Елизавета II отдала герцогине Сассекской два своих покровительства – Национальный театр и Ассоциации университетов Содружества. Предполагалось, что герцогиня будет заниматься работой со спонсорами и продвижением театра, но, оказалось, это не совсем так. Меган планирует давать актерские мастер-классы для труппы театра и участвовать в них сама. А это прекрасная возможность вернуться в любимую профессию и не огорчать при этом ее Величество.