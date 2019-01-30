В США от рака мозга скончался лауреат "Грэмми" и друг Майкла Джексона

Джеймс Ингрэм умер в возрасте 66 лет.

Скончался известный ритм-н-блюз-исполнитель, лауреат музыкальной премии "Грэмми", Джеймс Ингрэм.

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Об этом пишет TMZ. Артист умер в возрасте 66 лет от рака мозга. За свою карьеру Ингрэм дважды удостаивался музыкальной премии Грэмми, при этом номинировался он на нее 14 раз. Награды он получил за композиции Yah Mo B There и One Hundred Ways. Он работал с такими известными личностями, как композитор Куинси Джонс и поп-король Майкл Джексон, с которым музыкант общался довольно тесно.

Песни певца The Day I Fall in Love и Look What Love Has Done также были номинированы на Оскар. Ингрэм выпустил пять студийных альбомов, последний из которых увидел свет в 2008 году.

Ранее УНИАН сообщал, что умер Шарль Азнавур.