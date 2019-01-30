Принц Гарри уедет от беременной Меган Маркл в День святого Валентина

Принц Гарри в этот день будет находиться с официальным визитом в Норвегии.

В этом году герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри проведут День Святого Валентина отдельно друг от друга.

Согласно сообщению Кенсингтонского дворца, принц Гарри в этот день будет находиться с официальным визитом в Норвегии.

The Duke of Sussex, Captain General @RoyalMarines, will visit Exercise Clockwork to celebrate the 50th anniversary of the operation in Bardufoss, Norway on Thursday 14th February. pic.twitter.com/73LASSDk4g — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) January 28, 2019

"14 февраля герцог Сассекский и генерал-капитан королевской морской пехоты посетит норвежскую базу Exercise Clockwork, чтобы отметить 50-летнюю годовщину военной операции при Бардуфоссе", - сказано в заявлении.

Ранее сообщалось, что королева Елизавета хочет избавиться от Меган Маркл. По словам источников, Меган якобы предлагают бракоразводное соглашение на 37 миллионов долларов.