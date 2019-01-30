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Принц Гарри уедет от беременной Меган Маркл в День святого Валентина

13:16, 30 января 2019
Мир
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Прин Гарри бросит беременную Меган в День Святого Валентина / фото instagram.com/kensingtonroyal

Согласно сообщению Кенсингтонского дворца, принц Гарри в этот день будет находиться с официальным визитом в Норвегии.

"14 февраля герцог Сассекский и генерал-капитан королевской морской пехоты посетит норвежскую базу Exercise Clockwork, чтобы отметить 50-летнюю годовщину военной операции при Бардуфоссе", - сказано в заявлении.

Ранее сообщалось, что королева Елизавета хочет избавиться от Меган Маркл. По словам источников, Меган якобы предлагают бракоразводное соглашение на 37 миллионов долларов.

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Теги: #принц Гарри и Меган Маркл#принц Гарри#Меган Маркл