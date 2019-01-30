В Британии актеры призвали к бойкоту Евровидения

Телерадиокомпания BBC ответила, что не собирается поддаваться бойкоту и будет транслировать «Евровидение», несмотря на письмо.

Группа британских деятелей культуры написала письмо в службу BBC с требованием отменить трансляцию «Евровидения-2019». Таким образом они призывают к бойкоту Израиля, где и будет проходить конкурс.

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Авторы письма обвинили Израиль в нарушении прав человека и оккупации палестинских земель. Также они напомнили BBС о том, что устав компании предполагает отстаивание свободы выражения мыслей. А это значит, что телерадиокомпания должна присоединиться к бойкоту и добиваться того, чтобы «Евровидение» было перенесено в другую страну, где эти нормы соблюдаются, сообщает Jewish News.

Письмо подписали Вивьен Вествуд, Питер Габриэль, Майк Ли, Джули Кристи, Максин Пик, Вольф Элис, Кэрил Черчилль и Элли Кэннэди.

Также среди подписавшихся - бывший солист группы Pink Floyd Роджер Уотерс. Он известен своими антиизраильскими действиями, в частности, агрессией в адрес артистов, выступающих в Израиле.

Телерадиокомпания BBC ответила, что не собирается поддаваться бойкоту и будет транслировать «Евровидение», несмотря на письмо.

8 февраля в эфире BBC 2 состоится открытое голосование, в ходе которого решится, кто будет представлять Великобританию на песенном конкурсе.

Как сообщал УНИАН, международный песенный конкурс Евровидение-2019 пройдет 14, 16 и 18 мая. Принимать конкурс будет Тель-Авив и сейчас в городе идет активная подготовка к событию