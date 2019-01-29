Евровидение 2019: хейтеров, которые унижают участника-андрогина из Франции, решили наказать

За несколько дней певец-андрогин получил не менее полутора тысяч оскорбительных сообщений.

ЛГБТ-организация Urgence Homophobie намерена подать жалобу на интернет-пользователей, которые оскорбляют 19-летнего певца Билала Хассани.

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Об этом сообщает канал BFM TV. В мае исполнитель будет представлять Францию на музыкальном конкурсе "Евровидение".

За несколько дней певец-андрогин получил не менее полутора тысяч оскорбительных сообщений. Они были связаны не только с его гомосексуальностью, но и с национальной принадлежностью - семья Хассани родом из Марокко.

Президент ассоциации Urgence Homophobie Гийом Мелани заявил, что для защиты музыканта наймут 43 адвокатов. Им предоставят все ссылки на публикации и комментарии обидчиков. Авторам постов может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до шести месяцев или штраф в размере 22,5 тыс. евро.

Как сообщал УНИАН, у Билала Хассани есть свой блог на YouTube. У его канала почти 800 тысяч подписчиков.