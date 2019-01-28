"Терминатор" возвращается: в сети показали, как снимают новый фильм с "Железным Арни" (видео)

На видео актер рассказал о съемках нового фильма и поделился впечатлениями о Будапеште. Завершается ролик коронной фразой Терминатора: "i'll be back".

Поклонники "Терминатора" дождались продолжения ленты с Арнольдом Шварценеггером. Новая часть фильма уже в производстве.

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В сети появилось видео со съемок новой части легендарного голливудского фильма. Причем ролик выложила на своем Youtube-канале Национальная киноассоциация Венгрии, ведь съемки проходили именно в венгерской столице – Будапеште.

На видео можно увидеть режиссера фильма Тима Миллера и продюсера Энди Вайна. И конечно - неизменного Терминатора всех времен – актера Арнольда Шварценеггера.

На видео актер рассказал о съемках нового фильма и поделился впечатлениями о Будапеште. Завершается ролик коронной фразой Терминатора: "i'll be back".

В этом году Арнольду Шварценеггеру исполняется 72 года. За свою долгую актерскую карьеру он был номинирован и выиграл множество наград, в том числе и "Золотой глобус". Он снялся в более чем 40 фильмах, многие из которых вошли в историю мирового кино.