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Принц Филипп извинился перед женщиной, пострадавшей в ДТП с его участием (видео)

11:29, 28 января 2019
Мир
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Об этом говорится в сюжете ТСН. 97-летний принц Филипп сам управлял внедорожником, когда столкнулся с другой машиной, где ехали две женщины и ребенок.

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Пассажирка, которая во время аварии сломала запястье, пожаловалась, что герцог не извинился. На днях пострадавшая была приятно удивлена, когда получила от Филиппа письмо. 

Ранее сообщалось, что королева Елизавета хочет избавиться от Меган Маркл.

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Теги: #ДТП#королева Елизавета#принц Филипп