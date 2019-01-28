Принц Филипп извинился перед женщиной, пострадавшей в ДТП с его участием (видео)

Пассажирка, которая во время аварии сломала запястье, пожаловалась, что герцог не извинился. На днях пострадавшая была приятно удивлена, когда получила от Филиппа письмо.

Принц Филипп извинился перед женщиной, пострадавшей в ДТП с его участием. Об этом говорится в сюжете ТСН. 97-летний принц Филипп сам управлял внедорожником, когда столкнулся с другой машиной, где ехали две женщины и ребенок. Читайте такжеКороль Малайзии отрекся от престола из-за женитьбы на российской модели Пассажирка, которая во время аварии сломала запястье, пожаловалась, что герцог не извинился. На днях пострадавшая была приятно удивлена, когда получила от Филиппа письмо. Ранее сообщалось, что королева Елизавета хочет избавиться от Меган Маркл.

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