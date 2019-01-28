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Евровидение 2019: блогер-андрогин на конкурсе представит Францию (видео)

07:40, 28 января 2019
Мир
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Об этом сообщает Paris Match. Отмечается, что 19-летний певец будет исполнять песню Roi («Король»).

По данным издания, его внешность и поведение широко обсуждаются в социальных сетях.

Как сообщал УНИАН, участница украинского отбора на «Евровидение» даст сольные концерты в РФ.

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Теги: #Евровидение