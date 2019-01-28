Евровидение 2019: блогер-андрогин на конкурсе представит Францию (видео)

19-летний певец будет исполнять песню Roi.

На международном конкурсе «Евровидение» Францию будет представлять блогер-андрогин Билал Хассани.

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Об этом сообщает Paris Match. Отмечается, что 19-летний певец будет исполнять песню Roi («Король»).

По данным издания, его внешность и поведение широко обсуждаются в социальных сетях.

Как сообщал УНИАН, участница украинского отбора на «Евровидение» даст сольные концерты в РФ.