Евровидение 2019: блогер-андрогин на конкурсе представит Францию (видео)
07:40, 28 января 2019Мир
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19-летний певец будет исполнять песню Roi.
На международном конкурсе «Евровидение» Францию будет представлять блогер-андрогин Билал Хассани.
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Об этом сообщает Paris Match. Отмечается, что 19-летний певец будет исполнять песню Roi («Король»).
По данным издания, его внешность и поведение широко обсуждаются в социальных сетях.
Как сообщал УНИАН, участница украинского отбора на «Евровидение» даст сольные концерты в РФ.
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