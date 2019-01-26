Столкновение туристического самолета с вертолетом в Альпах: количество жертв возросло до семи

Авария произошла накануне над ледником Рутор в горной области Валле-д'Аоста, расположенной между Италией, Францией и Швейцарией.

В итальянских Альпах в результате столкновения небольшого туристического самолета с вертолетом погибли семь человек.

Читайте такжеВ итальянских Альпах столкнулись вертолет и туристический самолет, есть жертвы (фото, видео)

Об этом сообщает "Немецкая волна" со ссылкой на представителя итальянской горной спасательной службы.

Авария произошла 25 января над ледником Рутор в горной области Валле-д'Аоста, расположенной между Италией, Францией и Швейцарией. Ранее сообщалось о пяти погибших, в субботу спасатели нашли тела еще двух жертв. В целом, в результате аварии погибли 7 человек, еще два человека травмированы.