Президент США Дональд Трамп подписал закон о бюджете, принятый 25 января Конгрессом. Закон о финансировании правительства до 15 февраля не включает средств на строительство стены на границе между США и Мексикой.

«Шатдаун» в США приостановлен. Президент США Дональд Трамп подписал закон о бюджете, принятый 25 января Сенатом и Палатой представителей.

Закон о финансировании правительства до 15 февраля не включает средств на строительство предложенной Трампом стены на границе между США и Мексикой, сообщает «Голос Америки».

Ранее в пятницу президент США заявил, что готов одобрить законопроект, которым предусматривается финансирование федерального правительства на три недели. Это дало возможность положить конец самому длинному «шатдауну» в истории США.

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Теперь необходимые действия должны сделать Сенат и Палата представителей.

Президент сказал, что будет сформирован двухпартийный комитет для оценки ситуации на границе.

Заявление Трампа полностью меняет его позицию, высказанную в четверг, когда он сказал, что согласится на временное открытие федерального правительства только если Конгресс выделит «первоначальный платеж» на строительство стены на границе США и Мексики.

Трамп согласился пойти на компромисс с демократами на 35-й день частичного закрытия правительства, когда около 800 тысяч федеральных служащих уже второй раз подряд не получили зарплату.

Это также произошло вскоре после того, как в аэропортах США начались задержки с отправлением и прибытием рейсов - авиадиспетчеры, которые не получают зарплату, отказываются выходить на работу.

После заявления президента лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер сказал, что Трамп согласился с требованиями демократов развести вопросы возобновления работы правительства и безопасности границ.

Вместе с тем Трамп предупредил, что если в течение трех недель Конгресс не выделит ему денег на строительство стены, он может снова устроить «шатдаун» или объявить режим чрезвычайного положения.