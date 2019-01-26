В Бразилии прорвало плотину: около 200 человек пропали без вести

В результате прорыва дамбы на юго-востоке Бразилии без вести пропали 200 человек. Подтвержденных данных о жертвах пока нет, проводится эвакуация.

Как минимум 200 человек пропали без вести в результате прорыва дамбы, который произошел в пятницу, 25 января, в штате Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии.

Инцидент произошел на шахте, которая принадлежит бразильской горнодобывающей компании Vale SA, информирует DW.

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Как сообщили в пожарной службе города Белу-Оризонти, много людей оказались в ловушке, отрезанными от внешнего мира потоками воды и ила. В частности, было затоплено часть муниципалитета Вила Фортеко. В компании Vale SA сообщили, что в административных зданиях на дамбе находились люди, которых затопило водой и илом, поэтому не исключено, что катастрофа унесла жизни людей.

Впрочем, пока информации о погибших не поступало. Агентство dpa со ссылкой на местные СМИ сообщает о госпитализации нескольких пострадавших. Людей из районов, оказавшихся в зоне стихийного бедствия, эвакуируют с помощью вертолетов.