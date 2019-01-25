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"Загнал в угол и принудил к сексу": стали известны детали группового изнасилования с участием Криса Брауна

14:53, 25 января 2019
Мир
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Криса Брауна обвинили в групповом изнасиловании / Фото из открытых источников

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Как сообщает TMZ, адвокат жертвы Франк Серфати заявил, что его клиентка находилась "под сильным психологическим давлением" и ее не заставляли вступать в сексуальные отношения с помощью физической силы, однако имел место секс без взаимного согласия.

"Крис Браун загнал ее в угол в закрытом номере и принудил к сексу", - передает слова адвоката издание.

После этого, по словам адвоката, она якобы ушла в другой номер, где была изнасилована еще раз, другими мужчинами, которые были старше его подзащитной.

В настоящее время французская полиция отпустила Криса Брауна без предъявления обвинений, а он в свою очередь подал иск на девушку.

Как сообщал УНИАН, ранее Криса Брауна задержали в Париже по подозрению в групповом изнасиловании. 

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Теги: #изнасилование