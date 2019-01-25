Возвращение Чувака?: Джефф Бриджес намекнул на сиквел культового фильма (видео)
06:03, 25 января 2019Мир
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Фильм братьев Коэнов «Большой Лебовски» может получить продолжение.
Кадр из фильма "Большой Лебовски"
Американский актер Джефф Бриджес, который исполнил роль Чувака в комедийном фильме братьев Коэнов «Большой Лебовски», разместил в своем твиттере пост с намеком на продолжение киноленты.
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В коротком ролике Бриджес в образе Чувака смотрит в камеру и усмехается. После показана дата — 3 февраля 2019 года.
«Нельзя жить прошлым, чувак. Следи за новостями», — говорится в подписи к видео.
В этот день, как известно, пройдет Супербоул, во время которого по традиции демонстрируются премьерные трейлеры самых ожидаемых фильмов.
Can’t be living in the past, man. Stay tuned. pic.twitter.com/zL2CLYhGAM— Jeff Bridges (@TheJeffBridges) January 24, 2019
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