Пышные формы и застежка на трусиках: 23-летняя модель взбудоражила сеть фото в БДСМ-наряде

Деми Роуз похвасталась в Instagram смелым нарядом.

Известная модель Деми Роуз снялась в кожаном костюме. Пикантные снимки появились на официальной странице девушки в Instagram.

На фото 23-летняя модель позирует в кожаном костюме, который состоит из трусиков с высокой талией и лифчика.

Обе части комплекта выполнены в стиле БДСМ с пряжками и металлическими кольцами. На шее модели надет садомазо-чокер. За день снимок собрал больше 301 тысячи лайков.

Как сообщал УНИАН, ранее модель Дита фон Тиз оголила грудь на модном показе в Париже.