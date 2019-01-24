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Пышные формы и застежка на трусиках: 23-летняя модель взбудоражила сеть фото в БДСМ-наряде

16:49, 24 января 2019
Мир
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Деми Роуз возбудила фантазию фанатов, надев БДСМ-костюм / Фото из открытых источников

На фото 23-летняя модель позирует в кожаном костюме, который состоит из трусиков с высокой талией и лифчика.

23-летняя горячая модель поделилась провокационным образом / Фото: Instagram

Обе части комплекта выполнены в стиле БДСМ с пряжками и металлическими кольцами. На шее модели надет садомазо-чокер. За день снимок собрал больше 301 тысячи лайков.

Как сообщал УНИАН, ранее модель Дита фон Тиз оголила грудь на модном показе в Париже.

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Теги: #БДСМ#модель