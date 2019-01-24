С голой грудью: 46-летняя экс-супруга Мэрилина Мэнсона приняла участие в модном показе (фото)

Дита фон Тиз приняла участие в показе коллекции Jean Paul Gaultier сезона весна-лето 2019 в рамках Недели высокой моды.

Американская исполнительница шоу в стиле бурлеска, экс-супруга Мэрилина Мэнсона Дита фон Тиз появилась на показе в Париже.

Дита приняла участие в показе коллекции Jean Paul Gaultier сезона весна-лето 2019 в рамках Недели высокой моды. 46-летняя артистка вышла на подиум в шикарном наряде с прозрачным верхом.

Откровенный образ звезды дополнила высокая прическа. Знаменитость открыто говорит о сделанных пластических операциях.