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С голой грудью: 46-летняя экс-супруга Мэрилина Мэнсона приняла участие в модном показе (фото)

16:18, 24 января 2019
Мир
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Дита фон Тиз приняла участие в модном показе / Фото: Hello

Дита приняла участие в показе коллекции Jean Paul Gaultier сезона весна-лето 2019 в рамках Недели высокой моды. 46-летняя артистка вышла на подиум в шикарном наряде с прозрачным верхом.

Артистка прошлась по подиуму / Фото: Instagram

Откровенный образ звезды дополнила высокая прическа. Знаменитость открыто говорит о сделанных пластических операциях. 

В Instagram звезда опубликовала пикантное фото / соцсети

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Теги: #Париж#мода#концерт Мэрилина Мэнсона