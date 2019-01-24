Режиссер "Богемной рапсодии" попал в секс-скандал накануне вручения "Оскара"

В новых эпизодах педофилии обвинили режиссера «Богемской рапсодии».

Режиссера "Богемной рапсодии" Брайана Сингера обвинили в новых эпизодах сексуальных домогательств к несовершеннолетним.

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Об этом сообщает The Atlantic. Журналисты издания почти год вели расследование и опросили более 50 человек. В том числе они нашли четырех мужчин, которые впервые рассказали о том, что занимались сексом с режиссером, будучи несовершеннолетними. Два из описанных инцидентов произошли в 1997 году.

Журнал подчеркивает, что собеседники обвиняли режиссера в различных непристойных действиях, в том числе в изнасиловании.

Как сообщал УНИАН, в этом году подготовка к церемонии вызвала скандал. После того, как комик Кевин Харт в очередной раз подтвердил, что не изменит своего решения и не будет вести церемонию «Оскар», опасения американского киносообщества серьезно выросли – нехватка времени не позволяла в сжатые сроки заменить актера на другую кандидатуру.

Организаторы кинопремии "Оскар" могут вместо одного ведущего пригласить актеров из франшизы "Мстители" провести церемонию, распределив между ними обязанности ведущих. 91-я церемония вручения наград пройдет в Лос-Анджелесе 24 февраля.