Умер известный голливудский комик

Барнетт также был режиссером фильма Booze Buddies и выполнял функции продюсера сериала "Убежденный холостяк".

На 33-м году жизни внезапно скончался американский комик, актер и сценарист Кевин Барнетт. Он умер во время отпуска в Мексику.

Читайте такжеУмер продюсер фильмом "Рэмбо" и "Терминатор"

Об этом сообщает Deadline. Причина смерти комика пока не известна. На днях Кевин выложил в Instagram фото из путешествия.

Кевин Барнетт был восходящей звездой комедий в Нью-Йорке. Он снялся в таких фильмах, как "Тупой еще тупее-2", "Застрял в тебе" и сериале Lucas Bros Moving Co.

Он также участвовал в написании сценариев к таким фильмам, как "Безбрачная неделя", "Девушка моих кошмаров", "Все по новой" и других.

Барнетт также был режиссером фильма Booze Buddies и выполнял функции продюсера сериала "Убежденный холостяк".

Напомним также, что 6 января скончался известный британский актер Уильям Шеппард. Ему было 86 лет. Известность актер получил благодаря ролям в сериалах "Доктор Кто" и "Безумцы".