Переборщили с фотошопом: Настю Каменских не узнали на обложке известного глянца

Настя Каменских появилась на обложке Cosmopolitan.

Популярная украинская исполнительница Настя Каменских (NK), которая оголила ягодицы на отдыхе, украсила обложку февральского номера Cosmopolitan Ukraine.

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"Мне кажется, у нас получилось очень ярко, стильно и красиво. У нас был очень трогательный и откровенный разговор: как это все-таки важно реализовывать все свои мечты и планы, любить, принимать себя и окружающих такими, как есть! Так что читайте, вдохновляйтесь и не забывайте дарить радость и тепло друг-другу", - написала Настя в Instagram.

На обложке певица запечатлена в коротком черном платье и с распущенными волосами. Поклонники отметили, что Настя не похожа на себя. Они считают, что фотография чересчур отретуширована и неестественна.

"Все хорошо, но на обложке не узнать Настю. С фотошопом переборщили", "Ну тут фотошоп", "Не похожа совсем", "Фотошоп творит чудеса", "Не узнала, другая здесь, вживую видела на концерте", - пишут комментаторы.

Как сообщал УНИАН, ранее Каменских блеснула коротким платьем на американском шоу.