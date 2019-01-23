Из-за горящего газа на танкерах в Черном море не могут потушить пожар

По последним данным, на танкере "Канди" было около 2,5 тыс. тонн газа, а точный объем груза на танкере "Маэстро" непонятен.

В Азово-Черноморском филиале Морской спасательной службы России заявили, что пожар, который около полутора суток продолжается на танкерах в Черном море, не удается потушить из-за выхода из емкостей сжиженного газа.

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Об этом сообщают российские СМИ. "Сейчас горит только газ, который выходит. Надстройки все погашены. Горит по принципу горелки: газ выходит и горит", - сказал собеседник ТАСС. Он отметил, что по последним данным, на танкере "Канди" было около 2,5 тыс. тонн газа, а точный объем груза на танкере "Маэстро" непонятен, но поскольку суда одинаковые, он мог быть таким же.

Представитель спасательной службы также рассказал, что специализированное судно "Спасатель Демидов" проводит проливку конструкций на танкерах, чтобы снизить вероятность взрыва.

Сообщается, что "Маэстро" имеет крен 30-35 градусов на левый борт, "Канди" 15-20 градусов на правый, но он не увеличивается, так как судна стоят рядом, опираясь друг на друга".

"Танкеры не тонут, нет повреждения корпуса, загрязнения окружающей среды нефтяными продуктами", - утверждает собеседник агентства.

По данным спасательные службы, к месту ЧП возвращается буксир "Меркурий", который займется поиском тел моряков.

Сообщается, что из 32 моряков, которые находились на танкерах, спасти удалось 12, найдены тела 10 человек, а поиски еще 10 моряков продолжаются, но обнаружить их живыми шансов нет.

Как сообщал УНИАН, 21 января два судна под флагом Танзании загорелись в районе Керченского пролива, на одном из них, по предварительным данным, произошел взрыв. Как сообщал Reuters, одному из судов, которые вспыхнули в Черном море, было запрещено заходить в порт на юге России из-за санкций США.