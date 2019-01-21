Звезда "Секретных материалов" сыграет "железную леди" в популярном сериале

Звезда фильма "Секретные материалы" снимется в следующем сезоне любимого сериала "Корона".

Джиллиан Андерсон сыграет женщину, которая сильно отметилась в истории Великобритании, сообщает The Daily Mail.

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Голливудская актриса сыграет знаменитую "Железную леди" Маргарет Тэтчер в четвертом сезоне популярного политического сериала "Корона". Новые эпизоды увидят свет не ранее 2020-го года, однако работать над ними команда начнет уже летом 2019 года.

Третий сезон, премьера которого состоится в этом году, будет состоять из 10 серий. Однако точную дату пока не назвали.Сериал начинается со свадьбы королевы Елизаветы II в 1947 году, которую в первых двух сезонах сериала сыграла Клер Фой, в третьем – Оливия Колман.