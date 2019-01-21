Сын звезды 80-х угрожал взорвать бомбу в лондонском аэропорту

24-летний сын Лайонела Ричи начал спорить с сотрудниками зоны досмотра Хитроу.

Сын известного музыканта Лайонела Ричи Майлс попал в неприятную ситуацию в лондонском аэропорту.

Читайте такжеЛондонский аэропорт "Хитроу" приостанавливал работу из-за сообщения о дроне

Когда сотрудники Хитроу по каким-то причинам отказались пропускать его на посадку, он заявил, что у него в сумке бомба, пишет "Hello".

24-летний Ричи, который делает довольно успешную карьеру в модельном бизнесе, начал спорить с сотрудниками зоны досмотра Хитроу. Когда же он понял, что рискует не попасть на рейс, то принялся за угрозы - Майлс кричал, что у него в сумке бомба и он взорвет ее, если его не пустят в самолет.

Когда охранники аэропорта попытались его усмирить, он ударил одного из них. В результате молодой человек оказался в полицейском участке и был арестован за дачу ложных показаний. Поздно вечером в воскресенье Майлса Ричи выпустили под залог. О причинах столь агрессивного поведения парня неизвестно.

Справка. Лаойонел Ричи - американский поп-исполнитель, который наряду с Майклом Джексоном и Принсом царил на олимпе мировой поп-музыки в первой половине 1980-х годов. Все тринадцать синглов, выпущенных им в 1981-1987 годах, попали в лучшую десятку Billboard Hot 100, пять из них - на первое место