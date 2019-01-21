Она страдает: беременная Меган Маркл расстроилась из-за слухов о ссоре с Кейт Миддлтон - СМИ

Чтобы хоть как-то следить за жизнью друзей, Маркл создала фейковую страницу в Instagram, но не выдержала шквала критики.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл расстроилась из-за слухов о ссоре с Кейт Миддлтон.

Об этом сообщает The Sun. Сообщается, что чтобы хоть как-то следить за жизнью друзей, Маркл создала фейковую страницу в Instagram.

Но после Рождества герцогине пришлось вообще отказаться от пользования соцсетями. Она была не в состоянии выдержать существующий там шквал критики.

"Она чувствовала себя очень одинокой", - сообщил источник.

Читайте такжеОхранник Меган Маркл уволилась после полгода работы с герцогиней

Герцогиня также боится за свою личную безопасность. "Она не чувствует себя в безопасности, чтобы выходить на улицу без защиты", - отмечает источник.

Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон не пригласила Меган Маркл и принца Гарри на свой день рождения.

Отмечаелось, что якобы у Меган непростой характер. Она очень требовательна, а перед свадьбой даже довела Кейт до слез, во время примерки платья для ее дочери Шарлотты.