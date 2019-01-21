"Рыцарь теней": в новом фильме Джеки Чан стал охотником на демонов (видео)
15:49, 21 января 2019Мир
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Персонажу Чана приходится объединить силы с другим демоноборцем и пестрой шайкой дружелюбных монстров.
Появился трейлер китайского фэнтези-эпика «Рыцарь теней: Между инь и ян», в котором Джеки Чан примерил на себя образ бесстрашного охотника на демонов.
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В центре сюжета окажется история Пу Сонлина (Чан) – писателя и по совместительству охотника на демонов, которому предстоит остановить вторжение грозных чудовищ из другого измерения, питающихся душами маленьких девочек.
Однако вскоре персонажу Чана приходится объединить силы с другим демоноборцем и пестрой шайкой дружелюбных монстров. Премьера фильма состоится 5 февраля.
Как сообщал УНИАН, ранее вышел тизер новых "Охотников за привидениями".
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