"Рыцарь теней": в новом фильме Джеки Чан стал охотником на демонов (видео)

Персонажу Чана приходится объединить силы с другим демоноборцем и пестрой шайкой дружелюбных монстров.

Появился трейлер китайского фэнтези-эпика «Рыцарь теней: Между инь и ян», в котором Джеки Чан примерил на себя образ бесстрашного охотника на демонов.

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В центре сюжета окажется история Пу Сонлина (Чан) – писателя и по совместительству охотника на демонов, которому предстоит остановить вторжение грозных чудовищ из другого измерения, питающихся душами маленьких девочек.

Однако вскоре персонажу Чана приходится объединить силы с другим демоноборцем и пестрой шайкой дружелюбных монстров. Премьера фильма состоится 5 февраля.

Как сообщал УНИАН, ранее вышел тизер новых "Охотников за привидениями".