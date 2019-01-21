Брэд Питт начал встречаться с Шарлиз Терон

Брэд Питт и Шарлиз Террон на протяжении долгого времени были друзьями, но теперь, когда они оба стали свободными, их отношения развились дальше.

Актеры Брэд Питт и Шарлиз Терон встречаются. По слухам, звезда Голливуда и оскароносная актриса были представлены друг другу бывшим мужем Терон Шоном Пенном.

Если верить сообщениям, то их отношения завязались во время прошедших рождественских праздников и стали для Питта первыми после разрыва с Анджелиной Джоли в 2016 году. В декабре 2018-го Терон гостила дома у Питта в Лос-Фелисе (Лос-Анджелес), но актриса еще не познакомилась с его шестью детьми подросткового возраста Захарой, Шайло, Вивьенн, Нокс, Мэддоксом и Максом. У самой Шарлиз есть двое приемных детей — Август и Джексон.

Источник, близкий к паре, рассказал The Sun, что Брэд Питт и Шарлиз Террон на протяжении долгого времени были друзьями, но теперь, когда они оба стали свободными, их отношения развились дальше. «Они постоянно видятся уже почти месяц», — подтвердил инсайдер.

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55-летний Брэд и 43-летняя Шарлиз известны своими интрижками с другими звездами первой величины, но на прошлой неделе, 12 января, пару заметили вместе, когда они проводили время вместе после кино.

Экс-супруг Анджелины Джоли отправился в частный дом в районе Hollywood Hills, чтобы посмотреть картину «Если Бил-стрит могла бы заговорить», в которой он выступил в качестве исполнительного продюсера. А бывшая жена Шона Пенна была специальной гостьей показа отмеченной кинокритиками драмы «Рома» в престижном отеле Chateau Marmont в Лос-Анджелесе.

Источник поделился, что после того, как Питт закончил со своими делами, он приехал в гостиницу, переоделся и присоединился к Терон в баре.

Очевидец рассказал, что оба актера выглядели «по-настоящему счастливыми», «до смешного много» дотрагивались друг до друга, а рука Брэда постоянно лежала на талии коллеги.