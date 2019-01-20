В Таджикистане на держтелеканалах запретили показывать фильмы с "интимными сценами"

Запрет на демонстрацию откровенных сцен в фильмах, которые транслируют по гостелеканалам, связан с предотвращением пропаганды чужой культуры и уважением национальных ценностей.

Государственные телеканалы Таджикистана будут тщательно просматривать все фильмы перед показом и вырезать кадры с откровенными сценами, потому что в руководстве ТВ назвали эти сцены аморальными и такими, что порочат национальные ценности.

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Об этом пишет таджикская служба Радио Свобода.

Заместитель председателя Комитета по телевидению и радиовещанию Таджикистана Махмадшариф Бобозода уточнил, что запрет на демонстрацию откровенных сцен в фильмах, которые транслируют по гостелеканалам, связан с предотвращением пропаганды чужой культуры и уважением национальных ценностей.

Специальный пункт о защите нравственности в кинолентах внесен в одобренный правительством Таджикистана новый Устав «Таджикфильма», пишет Радио Озоди. Согласно документу, киностудия «Таджикфильм» не только будет выпускать кинокартины, но и строго следить за тем, чтобы из отечественных и иностранных фильмов вырезали все откровенные сцены, включая любые физические прикосновения.

Представители государственного телеканала сослались на многочисленные просьбы зрителей не демонстрировать фильмы с "интимными сценами".