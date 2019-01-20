Во Франции в ходе акции «желтых жилетов» били арестованы около 300 человек

19 января во Франции в акции «желтых жилетов» приняли участие 84 тыс. человек. Во нескольких городах происходили столкновения демонстрантов в полицейскими.

Во Франции в ходе вчерашней акции «желтых жилетов» били арестованы около 300 человек.

Об этом в эфире телеканала BFMTV заявил государственный секретарь министра внутренних дел Лоран Нуньес.

В субботу вечером префектуры уже сообщили о задержаниях десятков людей в разных городах: 42 в Париже (в том числе 36 под стражей, по данным прокуратуры), 49 - в Бордо, 24 - в Тулузе, где протестующие повредили фасады ратуши и разбили окна в здании банка.

Вместе с тем лидеры движения «желтые жилеты» призвали людей сегодня снова выйти на улицы в разных городах.

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Как сообщал УНИАН, 19 января во Франции в акции «желтых жилетов» приняли участие 84 тыс. человек. Во нескольких городах происходили столкновения демонстрантов в полицейскими.

Волна протестов во Франции началась 17 ноября 2018 года из-за анонсированного повышения акцизов на топливо. Демонстранты митинговали, блокировали дороги, автозаправки, хранилища горючего и торговые центры. С тех пор акции не прекращались и достигали пика в выходные.

В начале декабря под давлением протестующих французское правительство полностью отказалось от намерения повысить акцизы на топливо. Однако, несмотря на уступки, "желтые жилеты" решили продолжать свои акции, выступая против экономической политики президента Франции Эммануэля Макрона.