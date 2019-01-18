Решилась ради молодого любовника: Алла Пугачева едва не умерла после пластической операции

Певица решилась на пластику в Швейцарии ради молодого любовника. Операция прошла неудачно, ей занесли инфекцию.

Алла Пугачева не раз прибегала к услугам пластических хирургов. А одна операция чуть не стоила ей жизни.

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Об этом пишет "СтарХит" со ссылкой на подругу певицы Милу Андрееву. По словам приятельницы, на подобную процедуру Алла Борисовна решилась из-за Сергея Челобанова, который младше певицы на 12 лет.

На тот момент артистка и композитор состояли в любовных отношениях.

"Алла легла в клинику в Швейцарии и сделала пластическую операцию. Операция прошла неудачно, ей занесли инфекцию. Постоянно поднималась температура, она исхудала и тихо загибалась, на нее страшно было смотреть. Слава Богу, спасли врачи московской клиники, когда стало совсем худо", - рассказала Андреева.

Как сообщал УНИАН, недавно Алла Пугачева чуть не задохнулась на съемках программы "Сегодня вечером", посвященной Игорю Николаеву.